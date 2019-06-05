С Голосом и Слугой народа. Украинцы готовы провести в Раду пять партий — опрос
На досрочных выборах в Верховную Раду украинцы готовы провести в парламент пять партий.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Рейтинг.
Партию Слуга народа готовы поддержать 48,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
Также проходной барьер в 5% преодолевают Оппозиционная платформа — За життя (10,7%), Европейская Солидарность (7,8%), Батькивщина (6,9%) и партия Святослава Вакарчука Голос (5,6%).
Партию Сила и честь Игоря Смешко готовы поддержать 4,3%, Гражданскую позицию Анатолий Гриценко — 3,0%, Радикальную партию Олега Ляшко — 2,4%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.
Антирейтинг партий возглавляет политическая сила экс-президента Петра Порошенко Европейская Солидарность. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.
Опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Было опрошено 2000 человек методом личного формализованного интервью.
Примечательно, что по результатам предыдущих опросов партия Голос не преодолевала 5% барьер.
Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.