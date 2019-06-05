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С Голосом и Слугой народа. Украинцы готовы провести в Раду пять партий — опрос

Вчера, 12:42
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С Голосом и Слугой народа. Украинцы готовы провести в Раду пять партий — опрос - фото

НВ

Партия Вакарчука преодолевает 5% барьер на досрочных выборах в Раду

На досрочных выборах в Верховную Раду украинцы готовы провести в парламент пять партий.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Рейтинг.

Партию Слуга народа готовы поддержать 48,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Также проходной барьер в 5% преодолевают Оппозиционная платформа — За життя (10,7%), Европейская Солидарность (7,8%), Батькивщина (6,9%) и партия Святослава Вакарчука Голос (5,6%).

Партию Сила и честь Игоря Смешко готовы поддержать 4,3%, Гражданскую позицию Анатолий Гриценко — 3,0%, Радикальную партию Олега Ляшко — 2,4%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.

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Антирейтинг партий возглавляет политическая сила экс-президента Петра Порошенко Европейская Солидарность. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня. Было опрошено 2000 человек методом личного формализованного интервью.

Примечательно, что по результатам предыдущих опросов партия Голос не преодолевала 5% барьер.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

Теги:   партия Европейская Солидарность Опрос Святослав Вакарчук Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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