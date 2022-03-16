«Завалить пушечным мясом». Российское руководство мыслит по инерции и не имеет обученного персонала — эксперт 16 марта, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Уничтожены три танка Т-72, один БМП-3 и личный состав РФ в Луганской области (Фото:24 ОМБр имени короля Даниила/Facebook)

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ рассказал, что российское военное командование мыслит по инерции и покрывает нехватку резервов и сил «пушечным мясом», с которым успешно справляются украинские военные.

«Да, безусловно, и здесь следует заметить такую вещь, что уничтожается техника и не только, но и уничтожаются экипажи. И несмотря на то, что действительно, собственного железа еще достаточно много — мы сталкиваемся с ситуацией, когда обученного персонала, который может управлять этим железом, становится все меньше и меньше», — сказал Грабский.

Он добавил, что российское командование не осознает проблему и продолжает мыслить по инерции и «заваливает» Украину так называемым «пушечным мясом» и разного рода техникой.

«Которое мы вынуждены утилизировать наиболее эффективным способом», — подытожил эксперт.

Среда, 16 марта – 21-й день оборонных усилий всей Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ. Сегодня Международный суд ООН в Гааге объявит решение об ограничительных мерах, которые Украина требует против России в рамках иска о геноциде.

Сегодня также продолжатся переговоры украинской и российской делегаций в видеоформате. По словам президента Владимира Зеленского, вести их «сложно, но важно, потому что любая война заканчивается соглашением». «Встречи продолжаются. Как мне сообщают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично. Однако еще нужно время, чтобы решения были в пользу Украины», — сказал Зеленский в своем обращении к украинцам в ночь на 16 марта.

Кроме того сегодня Владимир Зеленский выступит в Конгрессе США в онлайн-формате.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.