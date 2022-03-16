Генштаб ВСУ: Россия потеряла до 40% вторгшихся в Украину подразделений 16 марта, 01:54 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Волновахе Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

До 40% подразделений российской армии, вторгшихся в Украину с 24 февраля, потеряли боеспособность. Чтобы компенсировать тяжелые потери, руководство РФ решило досрочно выпустить курсантов высших военных учебных заведений с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке на 24:00 15 марта.

«Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, оккупанты остановлены на Николаевском направлении», — говорится в нем.

Враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток вторжения, военных наемников из числа граждан иностранных государств.

«Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины», — сообщили в Генштабе.

На Волынском направлении обнаружены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси.





обнаружены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси. На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Понеся потери, россияне, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляют хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате эффективных действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике.





враг активных наступательных действий не проводил. Понеся потери, россияне, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляют хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате эффективных действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике. На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.





противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами. На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в Сумы с южного направления и блокировать город Изюм, но без успеха.





противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в Сумы с южного направления и блокировать город Изюм, но без успеха. На Донецком направлении враг неудачно попытался продвинуться на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти на исходные позиции. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.





направлении враг неудачно попытался продвинуться на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти на исходные позиции. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки. Худшая обстановка остается в районе Мариуполя , где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. «Понес значительные потери, вынужденный ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты», — сообщили в Генштабе.





, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города. «Понес значительные потери, вынужденный ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты», — сообщили в Генштабе. На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. «Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов», — сообщили в Генштабе.

В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, враг потерял (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой «операции» на территории Украины.

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