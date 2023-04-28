Резников не подтвердил и не опроверг применение Patriot во время ракетной атаки РФ 28 апреля, 13:37 ЗРК Patriot (Фото:NATO/flickr.com)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что не может подтвердить или опровергнуть использование ЗРК Patriot во время массированной ракетной атаки РФ в пятницу, 27 апреля.

В ходе пресс-конференции он сказал, что если эта информация станет публичной, станет известно местоположение комплексов.

«Я не скажу вам, использовали ли их ночью, потому что тогда будет понятно, где они стоят. Если командование Воздушных сил примет решение потом сказать, что они их где-то применяли, тогда сообщим», — отметил министр.

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Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

В Умани Черкасской области российские ракеты повредили многоэтажные жилые дома.

Россияне ударили по Днепру, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажный дом в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.

