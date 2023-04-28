В Киевской области обломки ракеты РФ попали в многоэтажку в Украинке: госпитализировали ребенка 28 апреля, 08:06 Последствия попадания обломков российской ракеты по многоэтажке в Украинке (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В Киевской области во время массированного удара РФ в пятницу утром, 28 апреля, обломки ракеты попали в многоэтажку в Украинке. Пострадал ребенок.

Об этом сообщили глава ОВА Руслан Кравченко и начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

13-летнюю девочку доставили в Охматдет. В результате падения обломков ракеты в доме повреждены квартиры на пятом и шестом этажах. Пожар локализовали в 05:30.

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Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

По словам Кравченко, на месте работают службы, людям оказывают помощь.

Небитов рассказал, что в Киевской области обнаружили обломки крылатых российских ракет.



Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 возле Киева. Также сбили два беспилотника. В МВД сообщили, что в результате атаки погибли пять человек, 13 пострадали.

В Умани Черкасской области россияне атаковали многоэтажку, убив троих. В Днепре — частный дом: погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина.