Новая ракета атака РФ: в Воздушных силах ответили, работали ли системы Patriot 28 апреля, 09:46 В Воздушных силах рассказали, работали ли во время новой ракетной атаки РФ системы Patriot (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат ответил на вопрос, работали ли системы Patriot во время ракетной атаки РФ в пятницу, 28 апреля.

В эфире телемарафона он сказал, что Воздушные силы никогда не сообщают, какой тип вооружения работает и на каком направлении.

Игнат отметил, что эта информация дала бы возможность РФ сделать определенные выводы о том, где расположен тот или иной тип вооружения.

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При этом, по его словам, для систем Patriot ракеты Х-101 и Х-555, которые РФ сегодня выпустила по Украине, не являются сложной целью.

«Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск», — сказал Игнат.

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 21 из 23 российских ракет.

