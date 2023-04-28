РФ ночью атаковала Украину 23 ракетами, силы ПВО сбили 21 — Залужный
Украинские защитники сбили 21 российскую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Около 4 утра в пятницу, 28 апреля, стратегическая авиация РФ выпустила по Украине 23 ракеты. Украинские защитники сбили 21 из них.
Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, пуски осуществляли самолеты стратегической авиации РФ Ту-95 с акватории Каспийского моря.
Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.
«Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования Центр, воздушного командования Восток и воздушного командования Юг», — отметил Залужный.
В Воздушных силах также сообщили об уничтожении 21 из 23 ракет.
В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА.
В Умани одна из ракет попала в жилую девятиэтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.