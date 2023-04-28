Новый удар РФ. В Умани четверо погибших и разрушена многоэтажка, в Днепре погибли женщина и ребенок, сбиты 21 из 23 ракет — онлайн 28 апреля, 08:49 Девятиэтажный дом в Умани, куда попала ракета (Фото:Игорь Клименко / ФБ)

В ночь на пятницу, 28 апреля, Россия совершила новую массированную атаку украинских городов. В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА, в Умани одна из ракет попала в жилую девятиєтажку, в Днепре погибли женщина и ребенок.

Воздушная тревога в ночь на 28 апреля была объявлена во всех областях Украины, в Киеве она длилась два часа, с 4:02 до 6:14. Столицу массировано атаковали ракетами впервые за более чем 50 дней.

Видео дня

NV следит за последствиями атаки российских террористов.

Главное

В ночь на 28 апреля Россия обстреляла Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря

Силы обороны ВСУ сбили 21 из 23 ракет Х-101/Х-555 и два БПЛА

На подлете к Киеву сбили 11 ракет, в Оболонском районе столицы обломки перебили локальную линию электросетей

В результате ночной атаки в Украине шестеро погибших и более 20 раненых в трех областях

В Умани две ракеты повредили три многоэтажки, четверо погибших, 17 раненых

В Днепре в результате удара погибла женщина и двухлетний ребенок

В городе Украинка в Киевской области — двое пострадавших, среди них ребенок.

08:45 В Умани уже четверо погибших и 17 раненых

Обновленные данные озвучил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Троих погибших достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. 17 пострадавших получают медицинскую помощь. Спасены трое детей.

08:42 Полиция показала обломки ракет, сбитых в Киевской области



В городе Украинка обломок ракеты попал в многоэтажку, пострадала 13-летняя девочка, ее госпитализировали.

08:33 ОК Юг об атаке: над Николаевской областью сбили две ракеты, корабли враг не использовал

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине в пятницу, 28 апреля, над Николаевской областью сбили две ракеты, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, ракеты были выпущены с самолетов стратегической авиации. «Мы наблюдали атаку, которая больше была направлена на другие регионы Украины», — сказала она в эфире телемарафона. Гуменюк отметила, что при ударе корабли не использовались, но корабельную активность также зафиксировали.

«Если к вечеру было два ракетоносителя с 16 ракетами, то во время атаки добавился еще один надводный ракетоноситель, и потенциал Калибров увеличился до 24», — сказала она.

08:28 Полиция показала последствия удара по Умани — видео



08:16 Ракетный удар по многоэтажкам в Умани: фото МВД

По данным МВД, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Фото: Игорь Клименко / МВД Украины

Фото: Игорь Клименко / МВД

Фото: Игорь Клименко / МВД Украины

Фото: МВД Украины

Фото: МВС України

08:10 В Киевской области обломки ракеты РФ попали в многоэтажку в Украинке: госпитализировали ребенка

В городе Украинка в Киевской области во время ночной атаки остатки ракеты упали на многоэтажку. Два человека получили травмы, сообщила пресс-секретарь ГСЧС в области Виктория Рубан. Среди пострадавших — ребенок, девочку доставили в Охматдет.



Спасатели работают на месте.

Глава ОВА Руслан Кравченко добавил, что обломки ракеты повредили квартиры на 5 и 6 этаже многоэтажки. Пожар удалось локализовать в 5:30.

07:58 В Днепре женщина и двухлетний ребенок погибли в частном доме, разрушено частное предприятие, горит строительная база — глава ОВА

Глава Днепровской ОВА Сергей Лысак рассказал детали о последствиях ночных ударов по региону.



По его словам, ранним утром 28 апреля российская армия совершила массированную атаку по Днепропетровской области. Военные из воздушного командования Восток сбили семь крылатых ракет, «но есть негативные последствия»:

В Днепре разрушен частный дом, погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина.

Еще три человека пострадали: 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу, 31-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Российские ракеты также разрушили здание частного предприятия: там вспыхнул пожар, его уже потушили.

Из-за вражеской атаки горит строительная база, пламя охватило 400 кв. метров, его удалось локализовать, пожарные до сих пор работают на объекте. Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ему помощь на месте.

Ночью агрессор нанес не только ракетный, но и артиллерийский удар по Никопольскому району. Никто не пострадал, последствия уточняются.

07:38 За ночь в Украине пятеро погибших и 13 раненых, в Умани повреждены три многоэтажки, есть пострадавшие в Киевской области — глава МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о первых обобщенных последствиях ночной атаки РФ в трех городах Украины: «Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами», — подчеркнул он.

В Умани (Черкасская область) две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7:00 три человека погибли и 8 ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

(Черкасская область) две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7:00 три человека погибли и 8 ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Днепре погибла женщина с 3-летним ребенком. Еще три человека травмированы.

погибла женщина с 3-летним ребенком. Еще три человека травмированы. В городе Украинка в Киевской области двое травмированных.

«На местах попаданий работают спасатели и полицейские. Вся помощь людям будет оказана как можно быстрее. А Россия еще раз подтвердила свой статус страны-убийцы. Отомстим», — подчеркнул Клименко, обнародовав фото и видео с мест попаданий ракет.

07:25 В Умани трое погибших, восемь раненых — обновленные данные

«В Умани продолжается спасательная операция. По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни трех человек. Еще 8 — травмированы», — сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

07:22 «Должны перекрыть кислород россиянам»: Ермак о ночной атаке и ударе по Умани

Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал удар России по многоэтажке в Умани. «Никчемные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел совершили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов», — заявил он.

«Мы должны перекрыть кислород россиянам. Санкции должны касаться тех стран, которые помогают России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений», — призвал Ермак к новым ограничениям против РФ.

07:13 Силы обороны ночью уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555 — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной массированной атаки РФ.

По его словам, около 4 часов утра 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95, РФ запускала ракеты из района Каспийского моря.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других Сил обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Цели были уничтожены в зонах ответственности воздушного командования Центр, воздушного командования Восток и воздушного командования Юг.

07:08 Кличко подтвердил данные об 11 ракетах, сбитых на подлете к Киеву



06:50 В Умани пять пострадавших в результате атаки

«На данный момент в результате ракетной атаки по Умани есть 5 пострадавших. Они в больнице», — сообщил Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА.



06:33 В КМВА сообщили, что в районе Киева было уничтожено 11 ракет и 2 БПЛА

В результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

Обновлено в 6:17 Отбой воздушной тревоги в большинстве областей



Обновлено в 6:06 Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в городе было два попадания — в жилой дом и в складские помещения.



Обновлено в 6:05 В Днепре от российской ракеты погибла молодая женщина и трехлетний ребенок



Обновлено в 5:46 Одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани Черкасской области.



Обновлено в 5:08 КГВА сообщила, что в Киеве сработало ПВО.



Обновлено в 4:44 Взрыв прогремел в Киеве

Об угрозе ракетной атаки предупредили ранее в КОВА

В данный момент причины объявления тревоги неизвестны.

Телеграмм-каналы также сообщают о взрывах в Днепре, Николаеве и Полтавской области. Официальных подтверждений в данный момент нет.