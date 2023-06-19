В Раде зарегистрировали постановление о признании Беларуси государством-агрессором 19 июня, 22:10 Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Илья Питалев/Кремль через REUTERS)

Верховная Рада зарегистрировала проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. В понедельник, 19 июня, текст документа опубликовали на сайте парламента.



Депутатам предлагают обратиться с соответствующим призывом к ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ и национальным парламентам государств мира.



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Целями документа названы:

привлечение внимания мирового сообщества к фактам содействия и поддержки России Беларусью;

стимулирование международных мер, способных предотвратить это содействие;

привлечение к ответственности должностных лиц РБ, взыскание репараций и возмещение нанесенного Украине ущерба.

Один из соавторов постановления, народный депутат от партии Голос Ярослав Юрчишинч призвал коллег поддержать проект постановления.

«Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам полка имени Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории. В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы и мир не сомневался, накладывая санкции», — говорится в сообщении нардепа в Telegram.

Почему Украина не разорвала отношения с Беларусью?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не разрывает дипломатических отношений с Беларусью несмотря на то, что считает ее соучастником преступления агрессии, чтобы не давать Александру Лукашенко дополнительных поводов принимать «те или иные решения».

Представительница партии Голос, член комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отмечала, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью, потому что между странами до сих пор используется коридор, по которому украинские граждане возвращаются домой или выезжают с оккупированных территорий.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также объяснял, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью. Он говорил, что у власти нет желания, чтобы армия Беларуси вторглась на территорию Украины.