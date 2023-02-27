Данилов рассказал, почему до сих пор не разорваны дипломатические отношения с Беларусью 27 февраля, 01:57 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью, чтобы не провоцировать режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Человек, который на сегодняшний день имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы сегодня провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю», – заявил Данилов.

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Он подчеркнул, что россияне сейчас держат на территории Беларуси 10 тысяч военных, которые проходят обучение на полигонах.

«У нас нет никакого желания, чтобы с территории Беларуси были предоставлены приказы именно белорусскому войску вторгаться на нашу территорию. Все, что происходит, мы понимаем. Конечно, все процессы, которые там есть, в Беларуси, для нас определенный вызов. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и белорусское войско вступало совместно с россиянами на стороне России», - заявил Данилов.

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что у России нет ресурсов для наступления на севере Украины.

По его словам, в Беларуси сейчас находится 65 тысяч военных вооруженных сил РБ, из которых 4 тысячи базируются в приграничных с Украиной районах.

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что в «народное ополчение» могут вступить 100—150 тысяч белорусов.

20 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.

Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать и что ситуация в любой момент может измениться.