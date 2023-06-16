Только военный путь? Как освободить Беларусь от Лукашенко 16 июня, 07:13 NV Премиум

Почему единственный путь по изменению ситуации в Беларуси все-таки военный

Заявление от представителей полка Калиновского с претензиями к тому, каким образом распределяются деньги в организации BYPOL — не раскол в белорусской оппозиции, а все-таки начавшийся процесс очищения. Меня удивляет, что NV приглашало в эфир Александра Азарова, потому что мы, журналисты, должны проверять информацию, как минимум, читать биографии людей, которых приглашаем в эфиры или берем у них интервью, потому что Александр Азаров — это бывший подполковник ГУБОПиКа. Человек, который лично преследовал белорусских добровольцев, которые воевали в Украине, начиная с 2014 года. И есть даже свидетельства этих добровольцев, которые рассказывают о том, что при задержании он их пытал. Более того, есть даже его статьи, научные работы, написанные еще в 2020 году, как раз незадолго до того, как он якобы ушел в отставку, уехал за границу и возглавил вот эту организацию BYPOL.

Видео дня

Есть такие подозрения, что он продолжил работать на спецслужбы Лукашенко, потому что именно Александр Азаров в 2021 году объявил так называемый План Перамога, по которому в Беларуси уже были арестованы сотни, если не тысячи человек. Огромное количество людей, которые записывались в этот план, это такая цифровая история, на специальной платформе давали свои данные, телефоны для связи, они впоследствии были арестованы. Практически ежедневно в Telegram-канале ГУБОПиКа появляются покаятельные видео этих людей, которые рассказывают, что их арестовали за участие в Плане Перамога.