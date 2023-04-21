В Раде объяснили, почему Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью 21 апреля, 14:48 Украинские дети, похищенные Россией, возвращаются домой через границу с Беларусью (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Представитель партии Голос, член комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью из-за использования коридора для возвращения украинских граждан.



«Возвращение граждан государства Украина домой, идущих, например, через территорию Республики Беларусь или попадающих на территорию Беларуси. Бывают такие случаи, когда более длинными кругами выезжают украинцы с оккупированных украинских территорий через Россию, Беларусь и на Балтийские страны или похищенные дети, граждане постарше оказываются на территории Беларуси», — заявила Бобровская.



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Она напомнила, что в 2020 году Украина не признала результаты выборов президента Беларуси, где власть узурпировал диктатор Александр Лукашенко. Если Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, то для возвращения украинских граждан нужно будет использовать другую страну.

8 апреля 31 украинский ребенок из числа депортированных Россией с оккупированных территорий вернулся домой.