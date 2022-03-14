«Вопрос не закрыт». Польша готова передать Украине истребители МиГ-29, но ждут ответа от США 14 марта, 18:03 Цей матеріал також доступний українською Истребители МиГ-29 (Фото:tokfm.pl)

В Польше вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 еще не закрыт, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в интервью RMF. Страна не отказывалась от своих намерений помочь.

Он объяснил, что Польша ведет консультации в этом направлении.

«Мы готовы передать наши МиГи 29, но, во-первых, вместе с нашими союзниками по НАТО, прежде всего американцами, в рамках общего союзнического решения, плюс с гарантией, что мы сможем заполнить этот пробел другими самолетами подобного класса, чтобы Польша не ограничивала свой оборонный потенциал», — отметил Дворчик.

Он подчеркнул, что со стороны США пока нет никаких шагов в этом направлении.

«Я хотел бы, чтобы мы солидарно поддержали Украину в ее борьбе за независимость. Но я понимаю, что некоторые процессы требуют времени, а решение определенных обсуждений, поэтому я считаю, что эта тема еще не закрыта», — уточнил Дворчик.

11 марта сенаторы-республиканцы США потребовали от администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена изменить курс и разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.

Администрация Байдена первоначально указала, что МиГ-29, которые сейчас находятся в Польше, могут быть переброшены Украине для оказания поддержки с воздуха, но вместо этого Пентагон отправил их на базу США в Германии, считая, что самолеты — не самое эффективное оружие, и польский план их отправки Украине может иметь «высокий риск» эскалации войны.



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