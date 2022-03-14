РФ опередила Иран и КНДР по количеству введенных против нее санкций — Кулеба

14 марта, 15:46
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Несмотря на уже введенные санкции, Украина настаивает на усилении давления на РФ (Фото:AnnaIlarionova/pixabay.com)

Несмотря на уже введенные санкции, Украина настаивает на усилении давления на РФ (Фото:AnnaIlarionova/pixabay.com)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что РФ опередила Иран и Северную Корею по количеству введенных против нее санкций за агрессию против Украины.

Об этом он рассказал во время брифинга в понедельник, 14 марта.

«В целом против России в наказание за брутальное нарушение международного права и российскую агрессию против Украины за 18 дней с момента вторжения мировое сообщество ввело уже 3 612 ограничительных мер. Вместе с ограничениями, которые вводились с 2014 года общее число санкций, введенных против РФ, составляет 6 366. На данный момент Россия опередила Иран и КНДР и превратилась в лидера по количеству введенных против нее санкций», — заявил глава МИД.

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При этом он отметил, что на этом санкционное давление на кремлевский режим не закончится.

«Есть у нас четкий список тех санкций, которые мы еще хотим, чтобы были применены, и мы по этому списку очень четко идем», — подчеркнул Кулеба.

Украина настаивает на введение эмбарго на покупку у РФ нефти и газа, а также на закрытии для российских судов мировых портов и отключении от системы SWIFT новых банков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Санкции против России Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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