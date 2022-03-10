Передача польских МиГ-29 Украине может быть ошибочно воспринята Россией как эскалация — Пентагон 10 марта, 03:17 Цей матеріал також доступний українською Пентагон (Фото:defense.gov)

В Минобороны США считают, что Россия может счесть передачу истребителей МиГ-29 Украине эскалационным шагом.

Об этом заявил 9 марта представитель Пентагона Джон Кирби, сообщается на сайте ведомства.

Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Польшу за готовность продолжать искать пути помощи Украине, но подчеркнул, что США не поддерживают передачу Воздушным силам ВС Украины дополнительных истребителей на данный момент, сказал представитель Минобороны.

«Лучший способ поддержать украинскую оборону — предоставить ей оружие и системы, в которых они больше всего нуждаются для отражения российской агрессии, в частности, для противотанковой и противовоздушной обороны… Мы вместе с другими странами продолжаем посылать им это оружие, и мы знаем, что оно используется с большим успехом», — сказал Кирби.

По словам Кирби, хотя возможности российской авиации значительны, их эффективность ограничена из-за наличия у Украины наземных систем ПВО, зенитно-ракетных комплексов, в том числе переносных. Представитель Минобороны добавил, что в настоящее время у украинской армии есть несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов.

«По нашим оценкам, передача дополнительных самолетов вряд ли существенно изменит эффективность украинских ВВС по сравнению с российскими возможностями», — сказал он.

По оценке разведывательного сообщества, передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию и может привести к серьезной реакции со стороны России, которая может повысить вероятность военной эскалации с НАТО, заявил Кирби.



8 марта в МИД Польши заявили, что страна готова немедленно и бесплатно переместить все свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Сообщалось, что Штаты могли дальше передать эти истребители Украине. Однако в Пентагоне заявили, что выступают против такого шага.

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