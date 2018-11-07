Председателя Херсонской ОГА не пустили на церемонию прощания с Гандзюк - видео

В среду, 7 ноября, главу Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева не пустили на церемонию прощания с Екатериной Гандзюк.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прощание с общественной активисткой и сотрудницей Херсонского горсовета проходило в здании местного дворца искусств, однако друзья и родственники Гандзюк перекрыли вход Гордееву и его охране.

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Несмотря на все уговоры, председателя ОГА на церемонию прощания не пустили, после чего он обвинил людей в "пиаре" и уехал.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного - отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.