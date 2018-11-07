Активисты в день похорон Гандзюк забросали фаерами управление Нацполиции и подожгли домовладение Павловского

В среду, 7 ноября, активисты подожгли домовладение, принадлежащий помощнику одного из депутатов Верховной Рады Игорю Павловскому, который фигурирует в деле об убийстве общественного деятеля и сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в Facebook, опубликовав фото с места событий.

На обнародованном снимке видно, что из-за забора дома поднимаются клубы черного дыма, а его ворота и участок перед ними разрисованы обвинениями в убийстве.

Кроме того, активиста также атаковали управление Национальной полиции в Херсонской области, забросав его файерами и дымовухами.

Отметим, что данные события произошли на фоне похорон Гандзюк, которые проходили сегодня в Херсоне.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного - отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.