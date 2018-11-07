07 ноября 2018, среда

Активисты в день похорон Гандзюк забросали фаерами управление Нацполиции и подожгли домовладение Павловского

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Активисты также разрисовали дом Павловского обвинениями в убийстве
Фото: Иван Оберемко/Facebook

Активисты также разрисовали дом Павловского обвинениями в убийстве

В среду, 7 ноября, активисты подожгли домовладение, принадлежащий помощнику одного из депутатов Верховной Рады Игорю Павловскому, который фигурирует в деле об убийстве общественного деятеля и сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в Facebook, опубликовав фото с места событий.

На обнародованном снимке видно, что из-за забора дома поднимаются клубы черного дыма, а его ворота и участок перед ними разрисованы обвинениями в убийстве.

Кроме того, активиста также атаковали управление Национальной полиции в Херсонской области, забросав его файерами и дымовухами.

Отметим, что данные события произошли на фоне похорон Гандзюк, которые проходили сегодня в Херсоне.

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного - отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.

 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове