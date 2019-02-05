Посольство США прокомментировало отстранение Супрун Сегодня, 18:21 2287 Цей матеріал також доступний українською НВ Минздрав оставили без и.о. министра НВ

Посольство США в Украине отреагировало на решение суда отстранить Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - поддержали коллег в посольстве США в Украине.

🇺🇦 Ми разом з громадянами України та колегами з інших дипломатичних представництв уважно стежимо за цією ситуацією.

🇺🇸 We join Ukrainian citizens and colleagues from other diplomatic missions in closely monitoring this concerning situation. https://t.co/mHNHsgn5sS 5 февраля 2019 г.

Напомним, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что решение суда относительно Супрун может негативно повлиять на медицинскую реформу в Украине.

5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука против в. о. министра Ульяны Супрун запретил ей исполнять обязанности главы Минздрава.

В свою очередь Кабинет министров после этого выразил ей свою поддержку.