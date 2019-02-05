Посольство США прокомментировало отстранение Супрун
Посольство США в Украине отреагировало на решение суда отстранить Ульяну Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.
"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - поддержали коллег в посольстве США в Украине.
Напомним, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что решение суда относительно Супрун может негативно повлиять на медицинскую реформу в Украине.
5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука против в. о. министра Ульяны Супрун запретил ей исполнять обязанности главы Минздрава.
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В свою очередь Кабинет министров после этого выразил ей свою поддержку.