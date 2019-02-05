Отстранение Супрун: суд учел двойное гражданство Сегодня, 16:06 780 Цей матеріал також доступний українською НВ Ульяна Супрун НВ

При принятии решения о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины суд учел наличие у нее двойного гражданства.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

По имеющимся данным, в 2015 году Супрун получила гражданство Украины и оставила гражданство США. Согласно украинскому законодательству, в Украине существует единое гражданство.

В Окружном суде отметили, что решение относительно Супрун касается только обязанностей министра здравоохранения. Ей временно запрещено осуществлять обязанности министра, однако не запрещено выполнять полномочия заместителя министра.

"Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года)", - заявили в суде.

Напомним, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабмин поддерживает деятельность Ульяны Супрун в должности и.о. главы Минздрава.