Суд временно запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава - нардеп
Нардеп Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о министра Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава Украины.
Об этом Ляшко написал в Facebook, сославшись на решение Окружного админсуда Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука к и.о. министра.
Суд постановил удовлетворить иск частично.
"Запретить первому заместителю главы Минздрава Украины (так в тексте - Ред.) Ульяне Супрун осуществлять любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава Украины...Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказано в заявлении, опубликованном Ляшко.
Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.
В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете Супрун исполнять обязанности министра из СМИ, сейчас министерство консультируется с юристами.
4 февраля Супрун заявила, что Мосийчук подал против нее два иска, еще два - против премьера Владимира Гройсмана.
В частности, Мосийчук считает, что Супрун некомпетентна на посту и.о. министра здравоохранения Украины