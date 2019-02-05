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Суд временно запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава - нардеп

Сегодня, 13:25
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Сергій Малихін/Facebook

Ульяна Супрун

Нардеп Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о министра Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава Украины. 

Об этом Ляшко написал в Facebook, сославшись на решение Окружного админсуда Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука к и.о. министра.

Суд постановил удовлетворить иск частично.

"Запретить первому заместителю главы Минздрава Украины (так в тексте - Ред.) Ульяне Супрун осуществлять любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава Украины...Постановление подлежит немедленному исполнению", - сказано в заявлении, опубликованном Ляшко.  

Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете Супрун исполнять обязанности министра из СМИ, сейчас министерство консультируется с юристами.

4 февраля Супрун заявила, что Мосийчук подал против нее два иска, еще два - против премьера Владимира Гройсмана.

В частности, Мосийчук считает, что Супрун некомпетентна на посту и.о. министра здравоохранения Украины

Теги:   Игорь Мосийчук Олег Ляшко Минздрав Украины Уляна Супрун

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