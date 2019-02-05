Помешает реформе здравоохранения. Иностранные дипломаты - об отстранении Супрун
Ряд иностранных дипломатов отреагировали на решение Окружного админсуда Киева по иску нардепа
Игоря Мосийчука, согласно которому Ульяне Супрун запрещается исполнять
обязанности главы Минздрава.
Так, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что это постановление вызывает беспокойство.
"Все еще жду дальнейших подробностей этого дела, но обеспокоена потенциальным влиянием на жизненно необходимые реформы в области здравоохранения Украины", - написала она у себя в Twitter.
В свою очередь канадский посол Роман Ващук, комментируя ее пост, также отметил, что внимательно следит за этой ситуацией.
Кроме того, в посольстве Швейцарии в Украине также заявили о возможных негативных последствиях отстранения Супрун для реформы украинской системы здравоохранения.
"Анализируя неожиданное судебное решение о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, выражаем нашу обеспокоенность относительно возможных негативных последствий для реформы системы здравоохранения в Украине", - отметили в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука против и. о. министра Ульяны Супрун запретил ей исполнять обязанности главы Минздрава.
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В свою очередь Кабинет министров после этого выразил ей свою поддержку.