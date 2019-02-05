Помешает реформе здравоохранения. Иностранные дипломаты - об отстранении Супрун Сегодня, 16:54 415 Цей матеріал також доступний українською НВ Супрун отстранили по иску нардепа Мосийчука НВ

Ряд иностранных дипломатов отреагировали на решение Окружного админсуда Киева по иску нардепа Игоря Мосийчука, согласно которому Ульяне Супрун запрещается исполнять обязанности главы Минздрава.

Так, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что это постановление вызывает беспокойство.

"Все еще жду дальнейших подробностей этого дела, но обеспокоена потенциальным влиянием на жизненно необходимые реформы в области здравоохранения Украины", - написала она у себя в Twitter.

Still awaiting further details on this case, but concerned about the potential impact on Ukraine's vital healthcare reforms https://t.co/Nmr9vHRzrP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 5 февраля 2019 г.

В свою очередь канадский посол Роман Ващук, комментируя ее пост, также отметил, что внимательно следит за этой ситуацией.

Also watching this one closely. / À suivre. https://t.co/pYANkt9BbN — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 5 февраля 2019 г.

Кроме того, в посольстве Швейцарии в Украине также заявили о возможных негативных последствиях отстранения Супрун для реформы украинской системы здравоохранения.

"Анализируя неожиданное судебное решение о запрете Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, выражаем нашу обеспокоенность относительно возможных негативных последствий для реформы системы здравоохранения в Украине", - отметили в диппредставительстве.

Аналізуючи несподіване судове рішення про заборону @usuprun виконувати обов’язки Міністра охорони здоров’я України, висловлюємо нашу стурбованість щодо можливих негативних наслідків для реформи системи охорони здоров’я в #Україні 5 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука против и. о. министра Ульяны Супрун запретил ей исполнять обязанности главы Минздрава.

В свою очередь Кабинет министров после этого выразил ей свою поддержку.