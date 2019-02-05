Кабмин выразил поддержку Супрун: полный текст заявления Сегодня, 15:48 4131 Цей матеріал також доступний українською Уляна Супрун / Facebook Ульяна Супрун Уляна Супрун / Facebook

Кабинет министров Украины выразил поддержку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супнун.

Об этом сказано в заявлении членов правительства в связи с решением суда о запрете Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Приводим его полный текст.



Правительство Украины обеспокоено тем беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время различными способами с целью остановки тех усилий по реформированию отрасли здравоохранения, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с и.о. министра Ульяной Супрун.

Эта команда, с момента прихода в Министерство, объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, главная причина того, почему против Ульяны Супрун и ее команды была развернута настоящая война.

Министерством здравоохранения, при поддержке правительства Украины, начато внедрение в отрасли изменений, которые нужно было начинать уже давно.

Именно этой командой реализуется политика правительства, направленная на внедрение программы доступных лекарств, преодоления коррупционных схем в закупке лекарств, реформирования первичного звена, повышения уровня оплаты труда врачей, внедрения новых требований к качеству подготовки медицинских кадров, развертывания сети кардиоцентров. На очереди следующие шаги, связанные с внедрением бесплатной диагностики, совершенствованием системы экстренной медицинской помощи, развертыванием сети сельской медицины ... Конечной целью всех этих усилий является реальное повышение качества медицинского обслуживания и повышение уровня оплаты медицинских работников.

Сегодня все эти усилия ставятся под сомнение и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем. Поэтому мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке.

Мы выражаем поддержку нашей коллеге Ульяне Супрун и будем в дальнейшем прилагать усилия для продолжения обеспечения украинский качественными медицинскими услугами.

Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины.

Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

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В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете в отношении Супрун из СМИ, и сейчас министерство консультируется с юристами.