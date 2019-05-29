Пошли на выборы: представитель Зеленского заявил, что нардепы начинают парализовать работу Рады
Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что парламент медленно работает из-за того, что нардепы занимаются предстоящими выборами.
Об этом сообщает Украинская правда.
«Мне кажется, что они уже все пошли на парламентские выборы и это очень обидно, что сами депутаты начинают парализовать работу парламента», — сказал он.
Стефанчук подчеркнул, что он оптимистично настроен касательно перспективы голосования за проекты законов об импичменте президента, снятии депутатской неприкосновенности, ответственности за незаконное обогащение.
«Я оптимист. Я искренне надеюсь, что они успеют, но учитывая как они работали во вторник, настолько я знаю, возможно, ошибаюсь, за весь день приняли какую-то одну смену по городам, то мой оптимизм разбивается о реализм», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатовне превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.