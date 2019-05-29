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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Пошли на выборы: представитель Зеленского заявил, что нардепы начинают парализовать работу Рады

Вчера, 16:03
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Пошли на выборы: представитель Зеленского заявил, что нардепы начинают парализовать работу Рады - фото

НВ

Ранее Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что парламент медленно работает из-за того, что нардепы занимаются предстоящими выборами.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Мне кажется, что они уже все пошли на парламентские выборы и это очень обидно, что сами депутаты начинают парализовать работу парламента», — сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что он оптимистично настроен касательно перспективы голосования за проекты законов об импичменте президента, снятии депутатской неприкосновенности, ответственности за незаконное обогащение.

«Я оптимист. Я искренне надеюсь, что они успеют, но учитывая как они работали во вторник, настолько я знаю, возможно, ошибаюсь, за весь день приняли какую-то одну смену по городам, то мой оптимизм разбивается о реализм», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатовне превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Верховная Рада Руслан Стефанчук Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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