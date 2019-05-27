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Зеленский озвучил нардепам свои требования о работе Рады до досрочных выборов

Сегодня, 10:09
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Зеленский озвучил нардепам свои требования о работе Рады до досрочных выборов - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский призвал принять реформаторские законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы.

«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами», — написал он в своем Facebook.

Украинский президент также призвал не испортить голосование «традиционными коррупционными выходками».

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Роспуск парламента Верховная Рада Владимир Зеленский Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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