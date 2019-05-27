Зеленский озвучил нардепам свои требования о работе Рады до досрочных выборов Сегодня, 10:09 657 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Зеленский призвал принять реформаторские законопроекты Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы.

«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами», — написал он в своем Facebook.

Украинский президент также призвал не испортить голосование «традиционными коррупционными выходками».

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Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.