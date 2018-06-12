12 июня 2018, вторник

Порошенко прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына, вспомнив о гарантиях Будапештского меморандума

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Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал историческую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вспомнив о гарантиях, которые были даны в рамках Будапештского меморандума.

"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству Президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - написал Порошенко.

Порошенко выразил надежду, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма.  Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с Ким Чен Ыном.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

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