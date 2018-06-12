Порошенко прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына, вспомнив о гарантиях Будапештского меморандума

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал историческую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вспомнив о гарантиях, которые были даны в рамках Будапештского меморандума.

"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству Президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - написал Порошенко.

Порошенко выразил надежду, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины.

Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с Ким Чен Ыном.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.