Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Отвечая на вопрос о своих впечатлениях после исторической встречи, Трамп сказал: "Я чувствую себя действительно хорошо. Должна быть замечательная дискуссия и, я думаю, огромный успех", сообщает Радио Свобода.

"Я думаю, это должно быть действительно успешным, и я думаю, мы будем иметь прекрасные отношения. Я не сомневаюсь в этом", - отметил американский президент.

Он также добавил, что их встреча была "очень-очень хорошей".

Напомним, встреча Трампа и Ким Чен Ына началась 12 июня в 9:00 утра. После протокольных приветствий лидеры начали закрытую встречу, на которой присутствовали только переводчики.

Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

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