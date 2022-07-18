«Невозможно было закрыть глаза». Офис генрокурора и СБУ без Венедиктовой и Баканова: повод один, причины разные — интервью с Мартыненко 18 июля, 18:31 Эксклюзив НВ Ирина Венедиктова и Иван Баканов (Фото:Коллаж НВ/Facebook/Ирина Венедиктова/Служба безопасности Украины)

Почему глава государства решился на самое громкое кадровое решение с начала полномасштабного российского вторжения именно сейчас и какими могут быть их преемники, Радио НВ расспросило генерального директора Интерфакс-Украина Александра Мартыненко.

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— Почему сейчас отстранили Баканова и Венедиктову? Об их увольнении в политических кругах говорили давно.

— Давно говорили больше о Баканове, о Венедиктовой меньше.

Что касаектся Баканова, действительно было очень много претензий к работе Службы и до войны и во время войны, связанных и с экономическими вещами, и бизнес долго говорил о том, что на местах его массово [затрагивали] неизвестно, почему и как. На самом деле претензий было очень много, но, кажется, окончательно это уже произошло после задержания [Олега] Кулинича — это председатель Управления СБУ по Крыму. Он не первый человек, который отстранен был по подозрению в работе с россией. Думаю, и не последний. Поэтому невозможно было закрыть глаза и сказать, что этого нет, потому что действительно существует системная проблема с инфильтрацией российской агентуры в Службу.

Относительно Венедиктовой — другая история, потому что ее отставку «подгадали» под Баканова. Как вчера сказал Зеленский, причина одна — массовая коллаборация в этих ведомствах. Думаю, на самом деле таких силовых ведомств гораздо больше, где их сотрудники стали коллаборантами. Но было решено свести это под один повод. Хотя причины, мне кажется, относительно Венедиктовой несколько иные.

— А какие могут быть причины?

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