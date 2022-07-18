«Невозможно было закрыть глаза». Офис генрокурора и СБУ без Венедиктовой и Баканова: повод один, причины разные — интервью с Мартыненко

18 июля, 18:31
Эксклюзив НВ
Ирина Венедиктова и Иван Баканов (Фото:Коллаж НВ/Facebook/Ирина Венедиктова/Служба безопасности Украины)

Ирина Венедиктова и Иван Баканов (Фото:Коллаж НВ/Facebook/Ирина Венедиктова/Служба безопасности Украины)

Автор: Роман Кравец

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову. Оба чиновника еще не уволены окончательно: продолжается проверка.

Почему глава государства решился на самое громкое кадровое решение с начала полномасштабного российского вторжения именно сейчас и какими могут быть их преемники, Радио НВ расспросило генерального директора Интерфакс-Украина Александра Мартыненко.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=_dkPmK0iYQ8&t=721s

— Почему сейчас отстранили Баканова и Венедиктову? Об их увольнении в политических кругах говорили давно.

— Давно говорили больше о Баканове, о Венедиктовой меньше.

Что касаектся Баканова, действительно было очень много претензий к работе Службы и до войны и во время войны, связанных и с экономическими вещами, и бизнес долго говорил о том, что на местах его массово [затрагивали] неизвестно, почему и как. На самом деле претензий было очень много, но, кажется, окончательно это уже произошло после задержания [Олега] Кулинича — это председатель Управления СБУ по Крыму. Он не первый человек, который отстранен был по подозрению в работе с россией. Думаю, и не последний. Поэтому невозможно было закрыть глаза и сказать, что этого нет, потому что действительно существует системная проблема с инфильтрацией российской агентуры в Службу.

Читайте также:

Иван Баканов отстранен от исполнения полномочий руководителя СБУ, Ирина Венедиктова — отстранена от должности (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) Самое громкое кадровое решение за время войны. Почему Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову на фоне скандалов о госизмене — все подробности

Относительно Венедиктовой — другая история, потому что ее отставку «подгадали» под Баканова. Как вчера сказал Зеленский, причина одна — массовая коллаборация в этих ведомствах. Думаю, на самом деле таких силовых ведомств гораздо больше, где их сотрудники стали коллаборантами. Но было решено свести это под один повод. Хотя причины, мне кажется, относительно Венедиктовой несколько иные.

— А какие могут быть причины?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Интервью НВ Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Владимир Зеленский Радио НВ Иван Баканов Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Ирина Венедиктова Андрей Ермак Офис генерального прокурора Война России против Украины Коллаборационизм

Эксклюзивы НВ

Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

18 июля, 14:05
Мнения
Игаль Левин (Фото:Yasya Miha/Facebook/Игаль Левин)
«Путин оказался фриком» /
Военный аналитик Игаль Левин — об оккультности диктатора, теневой армии Кремля и помощи Украине от Израиля
18 июля, 09:18
События
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

Надвигается «великая российская рецессия»

17 июля, 21:50
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X