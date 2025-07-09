Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

«Вопрос замены рассматривается», — сказал он, комментируя возможность замены министра образования.

По его словам, кандидатуру Витренко рассматривают как возможного кандидата. Также он отметил, что есть другие кандидатуры. Он не уточнил, кто еще есть среди кандидатов на должность министра образования.

Ранее народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил о возможном переформатировании правительства и допустил, что потерять должность может Лисовой. Он также предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.