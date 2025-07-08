Избранный по конкурсу на директора БЭБ Цивинский заявил, что решение правительства отклонить его кандидатуру не соответствует закону

Цивинский требует сообщить ему, какие оценки безопасности стали поводом для отклонения его кандидатуры (Фото: lvduvs.edu.ua)

Избранный по итогам конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский требует предоставить разъяснения относительно содержания оценок безопасности от Службы безопасности Украины, которые стали основанием для отклонения его кандидатуры Кабинетом министров.

Цивинский написал в Facebook, что решение КМУ не соответствует закону.

«Как гражданин, как служащий правоохранительного органа, который успешно проходил 10 лет все проверки СБУ, как человек, который с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и проходил службу в ГУР МО, для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно „оценки безопасности“ стали основанием для соответствующего решения (с учетом того, что я имею допуск к гостайне)», — заявил он.

Цивинский отметил, что ожидает публикации официального решения или его подтверждения со стороны уполномоченных лиц.

Также он сообщил, что уже обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ с просьбой предоставить полную информацию, в том числе и по оценке безопасности, которая могла повлиять на решение. По его словам, после получения всех необходимых данных он готов предоставить подробные комментарии.

7 июля Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины о назначении на должность директора ведомства Александра Цивинского и постановил повторно провести конкурс.

«Правительством также были изучены дополнительные материалы, предоставленные, в частности, Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности», — говорилось в сообщении.

Члены Кабмина единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины — с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые «будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности».

Как ранее сообщал Центр противодействия коррупции, во время заседания комиссии по избранию директора БЭБ стало известно о письме от СБУ, в котором говорилось о том, что несколько кандидатов имеют родственников с паспортами РФ, в том числе и Александр Цывинский.

При этом он неоднократно заявлял, что с отцом, который проживает в стране-агрессоре РФ, не общается годами. Кроме того, как детектив НАБУ Цивинский ранее проходил все проверки для получения доступа к гостайнам, уточняли в ЦПК.

Это решение правительства жестко раскритиковал первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк.

25 июня стало известно, что детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цивинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.