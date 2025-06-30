Железняк рассказал, кто и какие должности может занять в Кабмине после возможных перестановок

В рамках возможных кадровых перестановок в правительстве, которые могут произойти 15 июля, новые должности практически во всех случаях займут люди из середины системы, в том числе первые заместители действующих министров.

Об этом сообщил депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

«Практически все изменения это когда вместо министра получает портфель его первый заместитель. Начиная от Шмыгаля — Свириденко и дальше… Все люди изнутри системы, почти все из текущего правительства. В прошлый раз хоть стулья между ОП и КМУ немного переставляли. Здесь уже и этого нет», — сообщил Железняк и добавил, что через две недели могут произойти изменения.

По данным депутата, по состоянию на сегодня известно о таких возможных изменениях:

действующая первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко станет премьер-министром вместо Дениса Шмыгаля;

вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба — первый вице-премьер-министр вместо Свириденко;

первый заместитель министра экономики Алексей Соболев — министр экономики вместо Свириденко;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сохранит эту должность;

заместитель главы офиса президента Ирина Мудрая — министр юстиции, если решат сместить Стефанишину с должности главы Минюста;

вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранит должность;

первый заместитель госсекретаря Кабинета министров Константин Марьевич — министр Кабмина вместо Олега Немчинова;

министр молодежи и спорта Матвей Бедный сохранит должность;

министр энергетики Герман Галущенко сохранит должность;

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук сохранит должность;

первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак — министр социальной политики вместо Оксаны Жолнович;

министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова теряет должность;

министр внутренних дел Игорь Клименко — вице-премьер-министр по вопросам безопасности и обороны, останется ли главой МВД неизвестно;

министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сохранит должность;

министр образования и науки Оксен Лисовой теряет должность, замену ищут;

министр здравоохранения Виктор Ляшко теряет должность, кто заменит неизвестно;

министр финансов Сергей Марченко скорее всего теряет должность — вместо него либо первый заместитель Денис Улютин, либо глава бюджетного комитета ВРУ Роксолана Пидласа;

министр иностранных дел Андрей Сибига сохраняет должность;

по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин — сохранение должности 50%;

министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий;

министр обороны Рустем Умеров сохраняет должность.

Что касается министра по национальному единству Алексея Чернышова, который фигурирует в деле о коррупции в Минрегионе, то по словам Железняка, его планируют уволить. А само министерство, добавляет депутат, «присоединят куда-то, чтобы не звучало как «ликвидация единства».

Ранее представители президентской фракции рассказали NV, обсуждался ли уже вопрос возможного увольнения премьера Дениса Шмыгаля и его правительства. Источники заявили, что вопрос не обсуждался.