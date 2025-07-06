Многочисленные источники считают, что за делом министра национального единства Алексея Чернышева и попытками сменить на посту премьера Дениса Шмыгаля, стоит глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет издание The Economist .

В статье отмечается, что 23 июня Алексей Чернышов, которого когда-то называли будущим премьером, стал самым высокопоставленным украинским политиком, обвиненным в коррупции. Также журналисты напомнили, что примерно в то же время Кабинет Министров Украины предупредили о неизбежной перестановке и вероятном назначении нового премьер-министра, 39-летней Юлии Свириденко. Кроме того, по данным издания, была предпринята новая попытка отстранить от власти главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова, но, по крайней мере пока, она закончилась неудачей.

«Нет никаких доказательств того, что Ермак приказал начать расследование в отношении Чернышова… Но трое чиновников, которые говорили анонимно, утверждают, что Ермак воспользовался своим влиянием, намеренно позволяя делу продвигаться, замораживая при этом другие», — сказано в статье.

Эти чиновники утверждают, что истинная вина Чернышова заключалась в том, что он мешал Ермаку, пытаясь предложить себя в качестве альтернативного посредника в отношениях с США. Кроме того, источники The Economist считают, что «падение» Чернышова расчистило поле для Юлии Свириденко, которая тесно связана с Ермаком.

«Идея о том, что протеже Ермака заменит действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля — неприхотливого и покладистого администратора — не нова. Год назад Зеленский наложил вето на эту замену. Но с тех пор Ермак стал сильнее, а его соперники — слабее», — отмечает издание.

По его данным, голосование в Раде по вопросу замены премьера ожидается в течение нескольких недель, ожидаются также смена руководства в министерствах образования, здравоохранения, культуры, социальной политики и, возможно, финансов.

«Андрей [Ермак] завершает то, что он считает незавершенным делом. [Подавляющее большинство] людей — его», — заявил The Economist один из высокопоставленных чиновников.

В статье также сказано, что в течение июня существовала возможность увольнения главы ГУР Кирилла Буданова из-за его трехлетней вражды с Ермаком.

Источники, близкие к Ермаку, называют Буданова непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину.

«Девяносто процентов [президентской] администрации считают его сумасшедшим, а десять процентов — гением», — заявил один из этих источников The Economist.

При этом союзники Буданова называют его убежденным государственником и одним из немногих, кто способен сказать президенту горькую правду, пишет издание. По его данным, до середины июня многие из них опасались, что «девятая попытка» Ермака отстранить Буданова от власти будет успешной, однако Буданов, «благодаря привычному сочетанию принуждения и хитрости», добился очередной отсрочки. The Economist считает, что по крайней мере временно этому способствовали предостережения о неприемлемости увольнения Буданова со стороны Белого дома.

В статье констатируется: то, что Буданову удалось остаться на должности, свидетельствует, что Зеленский оставляет за собой последнее слово, какой бы ни была в его системе роль Ермака.

«Кажется, Ермак не обладает властью самостоятельно, а получает ее от странной созависимости с президентом, которую ни один источник не может точно определить. Иногда упрямый помощник является просто посредником упрямого Зеленского. Но чиновники настаивают на том, что степень, до которой Ермак контролирует потоки информации к президенту, является достаточно реальной — 85% по одной из оценок», — сказано в статье.

Один из источников издания также заявил, что Ермак «монополизировал внимание президента».

The Economist заключает, что «жесткая дворцовая политика» и централизация принятия решений руководством Украины не удивительны после трех лет войны. В то же время ухудшение стратегической ситуации в Украине с каждым днем делает опасными «концентрированные и дисфункциональные структуры власти».

«Опасность для Украины заключается в том, что в нынешних условиях страна рискует глубоким политическим кризисом и стратегическим дрейфом. Растет беспокойство относительно того, что многие считают дрейфом к авторитаризму, одним из примеров является использование исполнительной власти для запрета врагам и соперникам участвовать в общественной жизни», — объясняет The Economist.