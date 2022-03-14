Необходимы гарантии. Зеленский подтвердил, что ведутся переговоры о встрече с Путиным 14 марта, 01:32 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский рассказал о целях переговоров, которые ведутся после начала войны России против Украины.

Зеленский сообщил, что украинская делегация «делает все», чтобы состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

«Понятно, что это трудная история. Трудный путь. Но путь нужен. И наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходим для нас, для мира и безопасности. Каждый день в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди», — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украине необходимы гарантии безопасности.

«Не как по Будапешту и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это гарантии», — заявил Зеленский.



В ОП заявили ранее, что переговорная сессия между Украиной и Россией в формате видеоконференции состоится в понедельник, 14 марта.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.