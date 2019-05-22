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Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой

Вчера, 11:07
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Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой - фото

пресс-служба Верховной Рады

Андрей Парубий

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения на внеочередном заседании парламента.

По словам Парубия, согласно положениям регламента при формировании повестки дня должны указываться регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренные для рассмотрения.

«В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины… прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины», — цитирует Парубия пресс-служба парламента.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Теги:   Верховная Рада Андрей Парубий Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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