Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой Вчера, 11:07 946 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба Верховной Рады Андрей Парубий пресс-служба Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения на внеочередном заседании парламента.

По словам Парубия, согласно положениям регламента при формировании повестки дня должны указываться регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренные для рассмотрения.

«В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины… прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины», — цитирует Парубия пресс-служба парламента.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.