Партию Саакашвили внесли в бюллетень без жеребьевки
Центральная избирательная комиссия без жеребьевки внесла партию Рух новых сил Михеила Саакашвили в бюллетень под номером 22.
Об этом сообщает ОПОРА в Twitter.
«ЦИК внесла партию Рух новых сил Михаила Саакашвили в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, изменив свое предыдущее постановление», — говорится в сообщении.
Представители Руху новых сил настаивали на новой жеребьевке, однако она не проводилась.
Напомним, что ЦИК зарегистрировала партию Рух новых сил для участия в выборах в Раду в субботу, 29 июня.
23 июня ЦИК отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии Рух новых сил Саакашвили.
В ЦИК объяснили, что Рух новых сил направил документы, где говорилось о рассмотрении на съезде этой политсилы в мае вопросов участия партии во внеочередных выборах, несмотря на то, что в то время дата выборов была неизвестна.
Сам Саакашвили заявил, что за этим решением стоит якобы пятый президент Украины Петр Порошенко.