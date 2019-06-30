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Партию Саакашвили внесли в бюллетень без жеребьевки

Вчера, 22:16
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РНС / Facebook

Рух новых сил

Центральная избирательная комиссия без жеребьевки внесла партию Рух новых сил Михеила Саакашвили в бюллетень под номером 22.

Об этом сообщает ОПОРА в Twitter.

«ЦИК внесла партию Рух новых сил Михаила Саакашвили в бюллетень под номером 22 без проведения жеребьевки, изменив свое предыдущее постановление», — говорится в сообщении.

Представители Руху новых сил настаивали на новой жеребьевке, однако она не проводилась.

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Напомним, что ЦИК зарегистрировала партию Рух новых сил для участия в выборах в Раду в субботу, 29 июня.

23 июня ЦИК отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии Рух новых сил Саакашвили.

В ЦИК объяснили, что Рух новых сил направил документы, где говорилось о рассмотрении на съезде этой политсилы в мае вопросов участия партии во внеочередных выборах, несмотря на то, что в то время дата выборов была неизвестна.

Сам Саакашвили заявил, что за этим решением стоит якобы пятый президент Украины Петр Порошенко.

Теги:   Михеил Саакашвили Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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