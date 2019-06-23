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ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Вчера, 23:34
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ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Михеил Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии Рух новых сил Михеила Саакашвили.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, кандидатам от партии Саакашвили отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

«Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса», — говорится в сообщении.

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Как отметила председатель Комиссии Тамара Слипачук, внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года.

«Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Рады политической партии Рух Новых Сил Михаила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен», — отметила она.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд Руха новых сил, созванный 10 июня и который утвердил избирательный список кандидатов, «состоялся в нарушение требований устава этой партии».

В Центризбиркоме заявляют, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии Рух новых сил от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня 2019 года направят в Национальную полицию Украины «для осуществления проверки и в случае необходимости — принятия предусмотренных законодательством мер реагирования».

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Ранее сообщалось, что суд разрешил Саакашвили участвовать в парламентских выборах.

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормамзаконодательства, чтобы быть депутатом, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.

Теги:   Парламентские выборы ЦИК Украины Рух новых сил Михеил Саакашвили

Спецтема   Выборы в Раду

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