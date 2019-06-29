ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили для участия в выборах в Раду Вчера, 22:08 782 Цей матеріал також доступний українською РНС / Facebook РНС / Facebook

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации партии Рух Новых сил экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на парламентских выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«На заседании ЦИК решили зарегистрировать Рух Новых сил Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины», — говорится в сообщении.

Также ЦИК зарегистрировала представителя партии РНС в Центральной избирательной комиссии.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК повторно пересмотреть документы для регистрации кандидатов от партии Рух новых сил на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Напомним, что 23 июня ЦИК отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии Рух новых сил Саакашвили.

В ЦИК объяснили, что Рух новых сил направил документы, где говорилось о рассмотрении на съезде этой политсилы в мае вопросов участия партии во внеочередных выборах, несмотря на то, что в то время дата выборов была неизвестна.

Сам Саакашвили заявил, что за этим решением стоит якобы пятый президент Украины Петр Порошенко.