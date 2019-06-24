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В ЦИК объяснили, почему отказали в регистрации партии Саакашвили

Сегодня, 14:30
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В ЦИК объяснили, почему отказали в регистрации партии Саакашвили - фото

НВ

Партия Саакашвили нарушила требования устава, указав сомнительную дату проведения съезда, сообщили в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии заявили, что отказали в регистрации Руху новых сил Михеила Саакашвили из-за нарушения требований устава партии.

Об этом 5 каналу сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернадская.

В частности, в пакете документов, который Рух новых сил направил в ЦИК, речь шла о рассмотрении на съезде этой политсилы в мае вопросам участия партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины. Несмотря на то, что в то время дата выборов была неизвестна.

«Или это является подделкой документов, или какие-то недостатки, которые были нарушены в рамках деятельности этой партии — нам неизвестно. Но мы видим, что это не техническая ошибка, поскольку в трех местах есть ссылка на документ. Он нам отправлен, поэтому, к сожалению, ЦИК никакого другого решения и принять не мог, как отказать», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии Рух новых сил Михеила Саакашвили.

Сам Саакашвили заявил, что за данным решением стоит якобы пятый президент Украины Петр Порошенко.

Теги:   Рух новых сил Михеил Саакашвили ЦИК Украины

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