Виноват Порошенко: Саакашвили отреагировал на недопуск своих кандидатов на выборы в Раду Сегодня, 09:35 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Saakashvili Mikheil Саакашвили заявил, что данной проблемой уже занимаются его юристы Скриншот с видео Saakashvili Mikheil

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, возглавлявший ранее Одесскую ОГА, прокомментировал отказ ЦИК в регистрации на выборах в Верховную Раду кандидатов от созданной им партии Рух новых сил.

По его словам, за данным решением стоит якобы бывший глава государства Петр Порошенко.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (НБУ), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — написал Саакашвили у себя в Facebook.

Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

Позже он опубликовал также видео, в котором отметил, что в его распоряжении есть «лучшие юристы», которые будут решать сложившуюся ситуацию.

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«Не хотят твари изменений, но придется им на это пойти… Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас», — добавил лидер РНС.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии Рух новых сил Михеила Саакашвили.