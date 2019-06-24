Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Алексей Бондарев
Что пили кельты и где похоронен Хмельницкий
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Виноват Порошенко: Саакашвили отреагировал на недопуск своих кандидатов на выборы в Раду

Сегодня, 09:35
Цей матеріал також доступний українською
Виноват Порошенко: Саакашвили отреагировал на недопуск своих кандидатов на выборы в Раду - фото

Скриншот с видео Saakashvili Mikheil

Саакашвили заявил, что данной проблемой уже занимаются его юристы

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, возглавлявший ранее Одесскую ОГА, прокомментировал отказ ЦИК в регистрации на выборах в Верховную Раду кандидатов от созданной им партии Рух новых сил.

По его словам, за данным решением стоит якобы бывший глава государства Петр Порошенко.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (НБУ), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», — написал Саакашвили у себя в Facebook.

Фото: Mikheil Saakashvili/Facebook

Позже он опубликовал также видео, в котором отметил, что в его распоряжении есть «лучшие юристы», которые будут решать сложившуюся ситуацию.

Читайте также:
 Партия Саакашвили представила первую пятерку предвыборного списка

«Не хотят твари изменений, но придется им на это пойти… Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас», — добавил лидер РНС.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии Рух новых сил Михеила Саакашвили.

Теги:   Рух новых сил Парламентские выборы Михеил Саакашвили

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 13:47

img
В ПАСЕ отказались провести срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17 и экономическому шантажу РФ
Страны

Вчера, 20:43

img
Поражение Эрдогана: на выборах в Стамбуле побеждает кандидат от оппозиции
Футбол

Вчера, 23:02

img
Шевченко забил гол в матче легенд Челси и Реала — видео

ТОП 3

Политика

Вчера, 07:06

img
Откровения Медведчука об украинцах и Гройсмана — о системе. Топ-5 цитат недели
13529
Политика

Сегодня, 02:16

img
ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы
10296
Политика

Вчера, 14:50

img
Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» — Гриневич
7981

Новости Одессы

img
На проспекте Гагарина дерево упало прямо перед пешеходом
img
Еще в одном селе Одесской области ввели карантин из-за бешенства
img
На Фонтане из-за пожара в электрощитовой пришлось эвакуировать детский сад (фото)