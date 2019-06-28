Парасюк подал в суд из-за отказа ЦИК регистрировать его кандидатом в депутаты
Внефракционный нардеп Владимир Парасюк подал апелляцию на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах.
Об этом депутат сообщил в Facebook.
По его информации, рассмотрение его жалобы состоится в Кассационном административном суде в субботу, 29 июня.
«Сейчас речь идет даже не о выборах, а о том, чтобы отстоять свои законные права», — заявил Парасюк.
Ранее Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска внефракционного нардепа Владимира Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины.
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.
После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.