Парасюк подал в суд из-за отказа ЦИК регистрировать его кандидатом в депутаты Вчера, 12:09 2273 Цей матеріал також доступний українською Володимир Парасюк/Facebook Парасюк обратился в суд Володимир Парасюк/Facebook

Внефракционный нардеп Владимир Парасюк подал апелляцию на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

По его информации, рассмотрение его жалобы состоится в Кассационном административном суде в субботу, 29 июня.

«Сейчас речь идет даже не о выборах, а о том, чтобы отстоять свои законные права», — заявил Парасюк.

Ранее Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска внефракционного нардепа Владимира Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.