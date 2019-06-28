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Парасюк подал в суд из-за отказа ЦИК регистрировать его кандидатом в депутаты

Вчера, 12:09
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Володимир Парасюк/Facebook

Парасюк обратился в суд

Внефракционный нардеп Владимир Парасюк подал апелляцию на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

По его информации, рассмотрение его жалобы состоится в Кассационном административном суде в субботу, 29 июня.

«Сейчас речь идет даже не о выборах, а о том, чтобы отстоять свои законные права», — заявил Парасюк.

Ранее Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска внефракционного нардепа Владимира Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины.

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Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Владимир Парасюк ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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