Парасюк обжалует в суде отказ ЦИК в регистрации кандидатом Сегодня, 15:00 2218 Цей матеріал також доступний українською Владимир Парасюк — официальное сообщество via Facebook Парасюк собирается обжаловать решение ЦИК о недопуске его на выборы Владимир Парасюк — официальное сообщество via Facebook

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что подаст иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Об этом парламентарий заявил в комментарии ZAXID.NET.



По его убеждению, ЦИК отнесся к нему предвзято и не учел квитанцию об уплате им залога, предоставленную вместе с другими документами 19 июня.

«Мне дали справку, что приняли мои документы, поставили печать. Сказали, что с ними все в порядке. Я поехал на Львовщину, заниматься выборами. Затем позвонил мне мой знакомый и сообщил, что в повестке дня ЦИК стоит вопрос об отказе в регистрации. Меня они не проинформировали об этом. Если бы были какие-то претензии, то я мог бы их исправить. Куратор региона от ЦИК мне сказал, что меня не предупредили, потому что было много работы», — отметил Парасюк.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.