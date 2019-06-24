Парасюк обжалует в суде отказ ЦИК в регистрации кандидатом
Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что подаст иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.
Об этом парламентарий заявил в комментарии ZAXID.NET.
По его убеждению, ЦИК отнесся к нему предвзято и не учел квитанцию об уплате им залога, предоставленную вместе с другими документами 19 июня.
«Мне дали справку, что приняли мои документы, поставили печать. Сказали, что с ними все в порядке. Я поехал на Львовщину, заниматься выборами. Затем позвонил мне мой знакомый и сообщил, что в повестке дня ЦИК стоит вопрос об отказе в регистрации. Меня они не проинформировали об этом. Если бы были какие-то претензии, то я мог бы их исправить. Куратор региона от ЦИК мне сказал, что меня не предупредили, потому что было много работы», — отметил Парасюк.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.