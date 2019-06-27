Суд отклонил иск Парасюка с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты 27 июня, 13:04 1591 Цей матеріал також доступний українською Владимир Парасюк/Facebook Суд не удовлетворил иск Парасюка с просьбой зарегистрировать его кандидатом в нардепы Владимир Парасюк/Facebook

Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска внефракционного нардепа Владимира Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба суда.



Парасюк просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в нардепы в качестве самовыдвиженца по 122-му одномандатному мажоритарному округу (Львовская область). Также он просил обязать комиссию зарегистрировать его кандидатом.

В удовлетворении иска судьи отказали в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.



