Суд отклонил иск Парасюка с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты
Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска внефракционного нардепа Владимира Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Парасюк просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в нардепы в качестве самовыдвиженца по 122-му одномандатному мажоритарному округу (Львовская область). Также он просил обязать комиссию зарегистрировать его кандидатом.
В удовлетворении иска судьи отказали в полном объеме.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.
После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.