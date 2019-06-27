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Суд отклонил иск Парасюка с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты

27 июня, 13:04
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Владимир Парасюк/Facebook

Суд не удовлетворил иск Парасюка с просьбой зарегистрировать его кандидатом в нардепы

Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска внефракционного нардепа Владимира Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Парасюк просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в нардепы в качестве самовыдвиженца по 122-му одномандатному мажоритарному округу (Львовская область). Также он просил обязать комиссию зарегистрировать его кандидатом.

В удовлетворении иска судьи отказали в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Теги:   Верховная Рада Владимир Парасюк

Спецтема   Выборы в Раду

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