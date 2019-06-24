ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы Сегодня, 02:16 11480 Цей матеріал також доступний українською Parasiuk Volodymyr/Facebook Владимир Парасюк Parasiuk Volodymyr/Facebook

На заседании в воскресенье, 23 июня, Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным гражданской сети ОПОРА, Парасюку отказано в реестрации в связи с «несоответствием поданных документов требованиям законодательства».

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Из-за этой же причины ЦИК отказалась регистрировать народного депутата Аркадия Корнацкого, который в 2014 году избирался в Раду от Блока Петра Порошенко, но потом вышел из фракции.