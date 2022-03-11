«Они в порядке». Женщина из разбомбленного Россией мариупольского роддома родила девочку 11 марта, 11:12 Цей матеріал також доступний українською Марианна родила девочку (Фото:Evgeniy Maloletka)

Одна из пациенток роддома в Мариуполе, который был разбомблен российскими оккупантами, Марианна, вечером 10 марта родила девочку.

Как сообщила журналистка Ольга Токарюк в Twitter, родственник Марианны, которому удалось поговорить с ней по телефону, сообщил, что женщина родила около 22:00 четверга.

«Они в порядке, но в Мариуполе очень холодно и бомбардировки не прекращаются», — добавила журналистка.

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ.

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров подтвердил, что российские оккупанты сознательно и целенаправленно нанесли удар по роддому и детской больнице в Мариуполе.



Социальные сети Twitter и Facebook удалили пост посольства РФ в Британии о том, что роддом в Мариуполе не функционировал и использовался как военная база.





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