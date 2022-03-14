В Мариуполе умерла беременная, которая была ранена после авиаудара по роддому 14 марта, 04:36 Цей матеріал також доступний українською Женщина, пострадавшая после авиаудара (Фото:Evgeniy Maloletka/AP)

Журналистка Голоса Америки Ася Долина сообщила, что в Мариуполе умерла одна из беременных женщин, которая была ранена после авиаудара по роддому.



«Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил», — сообщила Долина.

Она отметила, что эту информацию ей подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото женщин для издания АР.

Более 10 дней Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывными обстрелами российских войск. Уже уничтожены детская больница, роддом и технический университет. Оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и вывоза мирного населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ситуацию в Мариуполе «актом геноцида».

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