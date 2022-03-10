В Мариуполе в результате удара РФ по детской больнице погибли три человека — горсовет

10 марта, 10:16
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Еще 17 человек в результате бомбардировки получили ранения (Фото:Ukraine Military/REUTERS)

Еще 17 человек в результате бомбардировки получили ранения (Фото:Ukraine Military/REUTERS)

В результате удара российской авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе 9 марта погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

«Трое погибших, среди них один ребенок — девочка», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще 17 человек, среди которых взрослые, дети и медперсонал, получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=Um4FI9NVEpA

«Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении РФ против человечества, против Украины и против мариупольцев!» — подчеркнули в горсовете.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Больница Мариуполь Российская агрессия Роддом Военные преступления Война России против Украины

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