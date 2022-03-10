В Мариуполе в результате удара РФ по детской больнице погибли три человека — горсовет
Еще 17 человек в результате бомбардировки получили ранения (Фото:Ukraine Military/REUTERS)
В результате удара российской авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе 9 марта погибли три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
«Трое погибших, среди них один ребенок — девочка», — говорится в сообщении.
Кроме того, еще 17 человек, среди которых взрослые, дети и медперсонал, получили ранения.
«Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении РФ против человечества, против Украины и против мариупольцев!» — подчеркнули в горсовете.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.