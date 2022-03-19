Пленные российские военные будут восстанавливать экономический потенциал Украины — МВД
Российский оккупант в Волновахе Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Пленные российские военные будут привлечены к восстановлению экономического потенциала Украины. Также рассматривается вариант их обмена.
Об этом первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил в эфире украинских телеканалов, сообщает МВД.
«Российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда», — заявил он.
Енин подчеркнул: Украина действует четко согласно международным нормам гуманитарного права, в частности Женевской конвенции, и обязуется содержать пленных оккупантов в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.
По состоянию на 19 марта в Украине официально находятся 562 российских военнопленных. Для сбора и систематизации данных о погибших, пропавших без вести или попавших в плен украинцах, а также о пленных и уничтоженных оккупантах РФ заработало Национальное информационное бюро. Также в Украине планируют создать обменный фонд, начали функционировать лагеря для пленных оккупантов.
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