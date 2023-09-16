В Верховной Раде обещают найти механизмы снять Шуфрича с должности главы комитета по свободе слова 16 сентября, 22:48 Пророссийский нардеп Нестор Шуфрич по сей день является председателем комитета Верховной Рады по свободе слова (Фото:Пресс-служба Нестора Шуфрича / Facebook)

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко говорит, что Рада найдет механизмы отзыва пророссийского нардепа Нестора Шуфрича с должности главы комитета по вопросам свободы слова, если он сам не напишет соответствующее заявление.



«У нас есть несколько проектов постановлений [об отзыве Шуфрича с должности главы комитета]. Надо определить, какое из них больше соответствует регламенту. Если не соответствует ни одно, создать новое», — сказал Корниенко в интервью Укринформу.

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Он добавил, что в лучшем случае Шуфрич должен был бы сам написать соответствующее заявление.

«Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным председателем комитета… [в связи с назначенным ему арестом] Если он это не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале», — обещает заместитель председателя Верховной Рады.

15 сентября СБУ пришла с обысками к нардепу Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ.

Дома у него нашли георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ, а также «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей, который в частности содержал подпись кума Путина Виктора Медведчука.

Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене.

В тот же день Печерский райсуд отправил нардепа под арест на два месяца без права внесения залога.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Шуфрич — фигурант дела о российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ РФ, экс-нардепом и заместителем секретаря СНБО в 2010—2013 годах Владимиром Сивковичем.



В СБУ подтвердили, что, по материалам расследования, Шуфрич тесно сотрудничал с Сивковичем и выполнял его задания, в частности, занимался «подрывной деятельностью в информационной сфере».

ГБР в июле 2022 года сообщило о подозрении в госизмене Владимиру Сивковичу. УП сообщала, что Сивкович, который скрывается в России, готовился стать «менеджером» фейковой оккупационной «власти» после начала полномасштабного вторжения.