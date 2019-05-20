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Народный фронт заявил об участии в досрочных парламентских выборах

20 мая, 17:21
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Народный фронт заявил об участии в досрочных парламентских выборах - фото

НВ

Зеленский заявил о досрочных выборах в Раду

Партия Народный фронт заявила, что готова участвовать в досрочных парламентских выборах в Украине, но считает заявление президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконным.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

В Народном фронте считают, что «заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией».

«Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах», — сказано в заявлении.

В партии добавили, что в инаугурационной речи Зеленского «не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду».

«Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах», — заявили в политсиле.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Позже новый президент пригласил глав фракций Рады на консультации во вторник, 21 мая, в Администрацию президента.

Теги:   Верховная Рада Народный фронт Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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