Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске парламента
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник пригласил глав фракций Рады на консультации.
Об этом агентству Интерфакс-Украина заявил нардеп Олег Березюк.
«Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента», — сказал Березюк.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.