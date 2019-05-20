Зеленский пригласил глав фракций на консультации о роспуске парламента 20 мая, 13:21 4073 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник пригласил глав фракций Рады на консультации.

Об этом агентству Интерфакс-Украина заявил нардеп Олег Березюк.

«Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента», — сказал Березюк.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.