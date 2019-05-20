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Зеленский вступил в должность президента Украины

20 мая, 10:23
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Зеленский вступил в должность президента Украины - фото

Радіо Свобода

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины.

Торжественная церемония прошла в зале Верховной Рады, 20 мая 2019 года.

Как сообщает Интерфакс-Украина, глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу.

Зеленский, положив руку на Конституцию и на Пересопницкое Евангелие, провозгласил присягу украинскому народу.

«Я, Владимир Зеленский, волей народа избран Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, поднимать авторитет Украины в мире», — прочитал текст присяги Зеленский.

Затем он подписал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины.

Глава ЦИК вручила Зеленскому удостоверение президента Украины, а глава Конституционного суда вручила ему официальные символы власти главы государства: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.

Теги:   Верховная Рада Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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